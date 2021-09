A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:00

(Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Denaro diffuso un po' su tutta Piazza Affari, dove brillano i titoli legati al comparto petrolifero. Positive Generali e Mediobanca, dopo che Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone hanno stretto un patto in vista del rinnovo del CdA della compagnia triestina.



Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.789,9 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,13%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,69%.



Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dello 0,99%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,77%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,75%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,10%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.572 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,11%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli (+2,97%), Saipem (+2,96%), Banca Generali (+2,70%) e ENI (+2,12%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -1,21%.



Pensosa Amplifon, con un calo frazionale dello 0,76%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+3,71%), El.En (+2,88%), IREN (+2,11%) e SOL (+1,96%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -7,45%.



In apnea Tod's, che arretra del 6,70%.



Tonfo di Bff Bank, che mostra una caduta del 2,48%.



Lettera su Tinexta, che registra un importante calo del 2,38%.