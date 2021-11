A Piazza Affari crollano le banche

Venerdì 26 Novembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - Il panic selling sui mercati azionari in scia alla notizia della scoperta in Sud Africa di una nuova variante del Covid-19 con le mutazioni che sembrerebbe mettano a rischio concreto che i vaccini sviluppati finora siano meno efficaci, pesa anche il comparto bancario colpito da un'ondata di vendite.



Tra i player del settore, sotto pressione anche in Europa (DJ Stoxx Bank -5,55), scivolano le blue chips come Unicredit che arretra di oltre 6 punti percentuali. Giù anche Banco BPM e Intesa Sanpaolo che perdono più del 4%. In rosso inoltre Mediobanca -3,66% e BPER -3,92%.