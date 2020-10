© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in qualità di multiutility di profilo nazionale, ben più ampio rispetto alle municipalizzate da cui trae origine,e "consentire ai cittadini dipossibile, in maniera, utilizzando le tre risorse chiave - terra, acqua, aria - nel modo migliore possibile, usando la tecnologia che uomo è riuscito a sviluppare".Lo ha affermato l'Amministratore delegato di A2A,, descrivendo la poliedrica attività del Gruppo, che spazia dalla fornitura di elettricità ed acqua, alla gestione dei rifiuti, senza tralasciare la mobilità.Per quanto concerne la transizione energetica,del nuovo Piano alle geo, prevalentemente eolico e fotovoltaico, mentre lo storico idroelettrico va valorizzato.per riuscire a centrare gli obiettivi più ambiziosi posti dalla UE. - afferma Mazzoncini - questo significa che ci sono paesi come l'Italia che devono quadruplicare la velocità e paesi come Germania che procedono in modo lineare uniforme". Una tabella di marcia che può costituire un "problema" ed anche una "opportunità" per il nostro Paese.Parlando del, l'Ad di A2A ha ipotizzato che "passeranno solo le proposte che hanno una certa dimensione" ed ha spiegato che il Gruppo sta lavorando su undella grande centrale termoelettrica di Cassano D'Adda, per alimentare ildi Milano.Mazzoncini ha poi toccato il tema della, affermando, che è quella dil'infrastruttura di colonnine(RAB) e lil servizio di ricarica, perché rispetto all'UE "l'Italia è molto indietro e deve velocizzare gli obiettivi di dieci- quindici volte rispetto al resto d'Europa".