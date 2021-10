A2A, inclusione nell'indice MIB ESG conferma direzione Piano strategico

1 Minuto di Lettura

Lunedì 18 Ottobre 2021, 14:30







(Teleborsa) - A2A è fra le quaranta società inserite nel nuovo indice MIB ESG di Borsa Italiana, dedicato alle blue-chip quotate che vantano le migliori pratiche a livello ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.



Per A2A l'inserimento nel nuovo indice rappresenta un'ulteriore conferma della strategia di business della Life Company, che ha messo la sostenibilità al centro del suo operato e del Piano industriale decennale, prevedendo 16 miliardi di investimenti per la transizione energetica e l'economia circolare, il 90% dei quali in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).



Si tratta di un'altra importante conferma per A2A che è già presente in altri sei indici ESG: FTSE4Good Index; ECPI Low Carbon Italy

Equity; Ethibel Sustainability Index Excellence Europe; EURO STOXX Sustainability Index; Euronext Vigeo Index: Eurozone 120; Standard Ethics Italian Index. E' presente anche nel Bloomberg Gender Equality Index.