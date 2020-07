5G, retromarcia GB: escluso colosso cinese Huawei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Svolta annunciata del Governo britannico: il colosso cinese delle telecomunicazioniescluso dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito dalLa decisione è stata formalizzata dal Consiglio di Sicurezza nazionale sotto la Presidenza diper essere poi annunciata in Parlamento dal ministro Oliver Dowden rovescia il via libera, pur limitato, dato a Huawei nei mesi scorsi da Londra riallineando, di fatto,ai voleri Usa, a costo di dover affrontare le minacce di ritorsioni commerciali in tempi di Brexit d'un partner del peso di Pechino:già furiosa per lo scontro con il Regno sulLa notizia era stata anticipata pochi giorni fa da diversi media britannici, tra cui il Telegraph che aveva precisato come l'agenzia governativa che si occupa di comunicazione e intelligence, la, abbia riconsiderato la garanzia fornita a suo tempo sulla sicurezza delle tecnologie del colosso cinese.Sempre secondo la stampa inglese a fardi Londra sarebbero state le sanzioniche, impedendo alla società l'utilizzo di tecnologie basate su brevetti americani, costringeranno l'azienda a utilizzare