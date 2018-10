1 minuto in Borsa 12 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.di Piazza Affari, brilla Pirelli, con un forte incremento (+2,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -2,01%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota 304 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti, pari a 99 punti.Pubblicata la Produzione industriale dell'Unione Europea, pari a 1%.Tra iin arrivo, in Giappone lunedì i mercati sono in attesa della Produzione industriale.I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti, in previsione sempre lunedì.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 7.580 punti.