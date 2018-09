Manovra, Tria: «L'Iva non aumenterà. Misure graduali e nel rispetto dei conti»

«Lo abbiamo detto dal primo giorno, l'Iva non aumenterá». Lo ha detto il ministro delle dell'economia Giovanni Tria a margine della festa per i 140 anni del Messaggero a Cinecittà, Roma.

«Nell'attività istruttoria fin qui svolta in stretto raccordo con la presidenza del Consiglio e con i colleghi di governo, si sta operando nel pieno rispetto delle risoluzioni al Def approvate da Senato e Camera lo scorso mese di giugno», aveva affermato il ministro dell'Economia in precedenza rispondendo al Senato a un'interrogazione sulle clausole di salvaguardia sugli aumenti dell'Iva. Con le risoluzioni al Def la maggioranza impegnava il governo «ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco» degli aumenti di Iva e accise. ​

«Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono», ma piuttosto significa «fisco amico» e «incremento della tax compliance», con «iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time al Senato. «Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di politica economica» contenuti nel contratto di governo, compatibilmente con le esigenze di mantenere l'equilibrio dei saldi strutturali di finanza pubblica».

Per quanto riguarda le misure della manovra - continua Tria - e il reperimento delle risorse per attuarle il governo procederà all'individuazione degli ambiti di intervento in sede di predisposizione della Nota di aggiornamento al Def. In quella sede sarà definito il quadro delle diverse misure del contratto di governo che troveranno attuazione nel disegno di legge di bilancio».

«Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di politica economica» contenuti «nel contratto di governo, compatibilmente con le esigenze di mantenere l'equilibrio dei saldi strutturali di finanza pubblica». Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo al Question Time in Senato in vista della manovra.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA