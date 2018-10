Danske Bank, cambio ai vertici dopo lo scandalo riciclaggio

Ultimo aggiornamento: 16:47

Dopo lo scandalo che ha coinvolto la Danske Bank riguardo il riciclaggio di denaro, è stato nominato il nuovo amministratore delegato Jesper Nielsen. Si tratta di una successione temporanea.Nielsen prenderà il posto di Thomas Borgen, che si era dimesso in seguito allo scandalo che ha coinvolto la banca e che ha portato all'apertura di un'indagine.La più grande banca danese rischia una multa da circa 536 milioni di euro- quattro miliardi di corone danesi- per riciclaggio di denaro tramite una sua filiale in Estonia. È quanto prevede il governo della Danimarca in questi casi.Secondo un report interno, pubblicato dalla banca stessa, è emerso che tra il 2007 e il 2015 l'istituto non è stato sufficientemente efficace nell'evitare che la sua filiale in Estonia venisse utilizzata per riciclaggio di denaro, in larga parte da clienti provenienti dalla Russia. I vertici della banca hanno ammesso operazioni sospette per oltre 200 miliardi di dollari.