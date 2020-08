Civitavecchia, Gabriel Garko festeggia Ferragosto dalla Sora Maria

Festa per tutti e quindi anche per i vip. Ad esempio per Gabriel Garko, popolare attore ed ex modello italiano, che oggi è venuto a passare il Ferragosto a Civitavecchia e ha pranzato al ristorante Sora Maria sul lungoporto.

Garko, uno dei sex symbol del cinema e della tv italiani, si è presentato con alcuni amici civitavecchiesi e ha gustato alcuni dei piatti tipici della cucina locale. In particolare una ricca zuppa di pesce che ha particolarmente gradito.

Simpatico e alla mano, il 48enne attore torinese prima di lasciare il locale non si è sottratto alla foto ricordo con i titolari e i camerieri del ristorante.