Civitavecchia, un decesso e tre positivi al Covid

Dopo mesi, il Covid fa una nuova vittima in città. Si tratta di un 75enne civitavecchiese con una situazione di salute però già ampiamente compromessa. E' la 43esima vittima dall'inizio della pandemia in città. Tornano anche i casi positivi. Per la precisione due a Civitavecchia e uno a Santa Marinella.

A Civitavecchia vengono conteggiati oggi l'alunno del Galilei risultato contagiato (ma i compagni di classe sono risultati tutti negativi) e la mamma. Nella cittadina balneare il positivo è invece un uomo di 48 anni.

Da registrare anche oggi, però, delle nuove guarigioni. Nel comprensorio ce ne sono state tre: una a Civitavecchia, una a Cerveteri e una a Ladispoli.

In base al bollettino odierno, i contagiati attivi nel territorio sono 78. Di questi, 22 sono residenti a Cerveteri, 21 a Ladispoli, 17 a Civitavecchia, altrettanti a Santa Marinella e 1 ad Allumiere. © RIPRODUZIONE RISERVATA