"Il Natale quando arriva, arriva", recitava qualche anno fa un riuscitissimo spot pubblicitario. Anche per gli animali. Compresi i gatti, anzi gli Arsitogatti del Castello di Santa Severa. Una colonia felina antica, sempre numerosa e di indiscussa nobiltà, considerato che i volontari dell'Enpa per questi ospiti speciali hanno addirittura creato delle cucce a forma di Castello. Insomma, una presenza fondamentale, molto gradita e soprattutto estremamente curata.Anche per i nobili, però, sono tempi duri. Mantenere la colonia felina infatti costa e così, dopo due anni di assenza, l'Enpa ha deciso sotto le feste e in concomitanza con il bellissimo "Castello delle Meraviglie", il villaggio curato da Caffeina tra i vicoli e le piazze dell'antico maniero, di organizzare una giornata dedicata agli Aristogatti. Di solito si svolgeva d'estate e si invitavano gli amanti dei felini a un "Aperimicio solidale" all'imbrunire. Stavolta, invece, l'attrazione è un mercatino "micio solidale", dove si potranno trovare gadget dell'Enpa e oggetti perlopiù artigianali. Il ricavato sarà appunto utilizzato per il benessere dei gatti del Castello.Novità di quest'edizione della giornata a favore dei mici del maniero, la possibilità per i bambini di farsi fotografare con l'aristogatto più simpatico. Naturalmente, a patto che il felino sia d'accordo. Perché quelli del Castello, che sono di sangue blu, a volte sono un po' snob e si concedono con parsimonia.