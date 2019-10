Tolfa, anziana trovata morta in casa: forse una rapina finita male, arrestato un uomo

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'anziana donna è stata uccisa l'altra sera intorno alle 22 a Tolfa, comnune collinare di cinquemila anime a una settantina di chilometri a Nord di Roma. Diva Compagnucci, 91 anni, molto conosciuta nella cittadina per il suo passato di insegnante, è stata trovata senza vita nella sua abitazione del centralissimo corso Italia. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.I Ris hanno lavorato all'interno della casa della vittima per l'intera nottata, fino alle prime ore di ieri. L'ipotesi privilegiata al momento è quella di una rapina finita male. I malviventi sarebbero entrati nella casa pensando probabilmente che non ci fosse nessuno. L'anziana era invece presente e a quel punto i ladri per evitare che urlasse e richiamasse l'attenzione dei vicini l'avrebbero aggredita, picchiandola con violenza fino a causarne la morte.Si tratterebbe di un uomo di origini albanesi, ma che vive nella cittadina collinare a 70 chilometri da Roma da moltissimi anni. Secondo le prime sommarie ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo, sembra in forte stato di alterazione alcolica, sarebbe entrato nell'abitazione dell'anziana nel centralissimo corso Italia in cerca di soldi.Avendone trovati pochi, si sarebbe infuriato e poi accanito sulla donna infierendo su di lei fino a ucciderla. Con lui ci sarebbe stata anche un'altra persona che i carabinieri stanno cercando. La caccia all'uomo continua