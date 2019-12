Ardea, sequestrati 250 chili di botti illegali ad un commerciante abusivo

La Polizia Locale di Ardea ha sequestrato circa 250 chili di giochi pirotecnici illecitamente venduti sul litorale in forma ambulante da un commerciante italiano abusivo. L'operazione in ottemperanza all' ordinanza del Sindaco n. 41 emessa a tutela della cittadinanza contro i botti di Capodanno nonché in esecuzione di quanto previsto in merito dal Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza e dal Codice Penale.



"Primo sequestro operato sul territorio ad un ambulante abusivo, che è di oltre 1.500 pezzi non sicuri, che avrebbe fruttato un incasso di oltre 7.000 euro dove fosse riuscita la vendita al dettaglio interrotta dai nostri agenti, che continueranno anche in serata e domani i blitz contro i botti illegali", ha detto il comandante dei caschi bianchi di Ardea, Sergio Ierace.