Zanzara Chikungunya, torna l'incubo: primo caso in Italia. I sintomi della malattia virale

Martedì 31 Ottobre 2023, 08:00

Scoppia il terrore a Parabiago, un comune dell’hinterland milanese nel quale si è verificato il primo caso di Chikungunya del 2023. Si tratta di una pericolosa malattia trasportata dalle zanzare, che in Africa ha causato diverse epidemie nel corso della storia. Il virus, infatti, si trasmette attraverso le punture di questi fastidiosissimi insetti. Ma di cosa si tratta nello specifico? Come possiamo affrontare questa situazione? Cosa sta succedendo in Lombardia? E, soprattutto, c’è pericolo per un’epidemia che possa diffondersi in tutta Italia? Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB



