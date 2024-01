Vespa Velutina, allarme in Toscana: a rischio la produzione di miele

Giovedì 11 Gennaio 2024, 10:06

L'invasione della vespa velutina, originaria della Cina, nelle campagne e sulle colline pistoiesi ha causato un significativo crollo nella produzione di miele. La vespa velutina, proveniente dall'estremo oriente, si muove in sciame e impedisce alle api di uscire per impollinare i fiori e raccogliere il nutrimento, causando la morte per fame delle colonie. La presenza combinata delle vespe e dei cambiamenti climatici, riporta "Il Tirreno", con estati torride e stagioni irregolari, ha contribuito alla penuria di miele. Gli apicoltori della zona, tra cui quelli dell'associazione Toscana miele di Prato e Pistoia, stanno affrontando gravi difficoltà economiche a causa di questa situazione. I nidi delle vespe velutine hanno una forma distintiva a palla, e in caso di avvistamento è fondamentale segnalarne la presenza alle autorità competenti, come i carabinieri forestali o i vigili del fuoco, per l'adozione di procedure di rimozione sicure.