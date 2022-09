Ucraina, il cane sotto choc è immobile tra i resti della casa bombardata

A Dnipro le immagini di un cane tra le macerie di una casa colpita da un missile stanno facendo il giro del mondo. L'animale ripreso nel video resta immobile, sotto choc per quello che è accaduto. La storia è stata raccontata da alcuni utenti sui social. Il cucciolo, soprannominato "Crimea", è l'unico superstite della famiglia: nonna, madre e due bambini (8 e 12 anni) sono rimasti uccisi dal crollo della casa. In un tweet dell'advisor del ministero degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko, si legge la storia: «Nonna Alla, mamma Natasha, la figlia Vasylysa, 12 anni, il figlio Ivan, 8. E il cagnolino Jack. Il razzo ha colpito la loro casa a Dnipro - scrive il sindaco Filatov. Solo il vecchio cane Crimea è sopravvissuto. Ma la parte peggiore della storia è che il loro papà è tornato a casa dalla prima linea proprio quel giorno e ha visto ciò che restava della sua casa e della sua famiglia».

1/2"People literally evaporated - grandma Alla, mom Natasha, daughter Vasylysa, 12, son Ivan, 8. And little dog Jack. The rocket hit their home in Dnipro



No, to be honest, some didn't evaporate. They were found on their neighbors' roofs on nearby streets" - Filatov, Dnipro mayor pic.twitter.com/XRF0MsidEM

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 29, 2022