Tikiiri, l'elefantessa malata adesso è in pericolo di vita

È collassata durante l'ultima sfilata. E ora, sta morendo. La triste storia di Tikiiri, la vecchia e malata elefantessa che, nonostante gli oltre 70 anni di età, la malattia e le fatiche che l'avevano ridotta a poco più che pelle, ossa e zanne, sembra essere arrivata alla fine. Durante l'ennesima sfilata, non ce l'ha fatta più a sopportare lo sforzo ed è caduta. Così, proprio mentre eravamo a scrivere della sua insostenibile situazione che era costretta a sopportare da anni, è crollata di fronte a tutti. Il suo vecchio cuore, stavolta, non deve aver retto ed ora, stando agli aggiornamenti di Save Elephant Foundation, la fondazione che si occupa di salvaguardia degli elefanti che ha sede nella thailandese Chang Mai che ha diffuso l'immagine che pubblichiamo, non rimane altro che aspettare. Vicino a lei, un capannello di persone, si era radunato sin dal momento del collasso. Quasi che volessero accompagnarla nel suo ultimo viaggio che, stavolta, dovrà percorrere da sola.

Con le speranze di riuscire a salvarla ridotte al lumincino, il popolo del web segue con trepidazione la vicenda della vecchia Tikiiri che, stanchissima, non chiede altro che di essere lasciata andare. Commovente, l'ultimo messaggio di Save Elephant Foundation, dedicato alla vecchia elefantessa: "Per favore, pregate per lei. Era troppo faticoso e stancante continuare a camminare, per lei. Tempo fa, quando l'avevamo incontrata, un veterinario ci aveva detto che era un animale forte e che poteva continuare a sfilare! Alcune persone sono cieche nei loro cuori. Ora, Tikiiri è caduta e non possiamo lasciarla sola nel silenzio. Dobbiamo agire per proteggere gli altri animali che soffrono e aspettano la nostra voce".



