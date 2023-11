Quali nome scegliere per il proprio cane? Cosa dice la classifica

Mercoledì 22 Novembre 2023, 11:41

Nonostante il colore rappresentativo di Firenze sia il viola, il nome più di tendenza per i cani tra i fiorentini è sorprendentemente "Bianca". Rover.com ha catturato questa tendenza nella sua classifica "Top Pet Names", rivelando che oltre a Bianca, nomi come Charlie, Kira, Brugola e Nala sono popolari nella città considerata la più bella del mondo. Se ci spostiamo a Napoli, le scelte variano da Masha, Teddy, Blu, Eric e Loki mentre a Venezia troviamo molti cani chiamati Luna, Gilda, Mia, Sky e Jack, invece a Torino i proprietari tendono a scegliere per i propri cuccioli nomi come Diana, Hope, Ice, Neve e Athena.

Il rapporto di Rover.com si focalizza sulle tendenze nazionali, confermando che il nome più diffuso in Italia è "Luna". La top 10 comprende anche Kira, Zoe, Mia, Leo, Maya, Jack, Nina, Thor e Lucky. Nel 2023, nuovi ingressi come Kody, Drago, Lina, Love e Funny si sono fatti notare. Gli amanti delle serie tv optano per nomi ispirati a personaggi come Olivia da "The White Lotus" e scelgono nomi di Succession come Leone, Roy, Logan e Tom.Il report rivela che gli italiani, sempre più propensi a considerare i cani come membri della famiglia, scelgono nomi umani. Tra le tendenze, spiccano nomi ispirati ad artisti come Giotto, Giorgio De Chirico e Leonardo . Per i golosi, "Miele" è il nome più popolare, mentre opzioni come "Cipolla", "Patata" e "Polpetta" sono in crescita.«I cani sono sempre più dei membri della famiglia e, come tali, la scelta del nome è un compito importante e delicato» ha dichiarato, comportamentalista per cani di Rover. «Proprio per questo motivo, non ci sorprende il fatto che sempre più italiani scelgano per il proprio cucciolo dei nomi da umani. Come Rover, vogliamo essere al fianco dei padroni per la cura del proprio amico a quattro zampe e ci piace pensare che analisi come questa possano essere fonte di ispirazione per chi non sa come chiamare il proprio cane.» Il report evidenzia anche come gli italiani tendano a scegliere gli stessi nomi per determinate razze. Ad esempio i nomi più diffusi per i meticci sono Ade, Orso, Zaira, Zeno e Whiskey, mentre per gli amichevoli e socievoli Labrador Retriever prevalgono Loki, Ellie, Cloe, Golia e Leyla. Il Barboncino è la terza razza più gettonata nel nostro Paese e i loro padroni amano chiamare questi cuccioli orgogliosi e intelligenti con nomi quali Ginger, Ambra, Brando, Briciola e Chico. I curiosi e vivaci Jack Russel sono spesso chiamati Lucy, Diego, Dylan, Spank e Artù, mentre per gli amorevoli Bulldog francese i nomi più scelti sono Perla, Argo, Blacky, Ciccio e Gucci