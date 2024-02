Panda "diplomatici", la Cina invia due esemplari agli zoo di Madrid e San Diego

Giovedì 22 Febbraio 2024, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 12:56

L'Associazione per la Conservazione della Fauna Selvatica della Cina ha firmato accordi con gli zoo di Madrid e San Diego per la cooperazione nella conservazione dei panda giganti. Spagna, Stati Uniti e Austria sono stati tra i primi paesi a realizzare cooperazione internazionale con la Cina per la conservazione del panda gigante. Grazie al lavoro congiunto dei loro team di ricerca, gli scienziati sono riusciti a far nascere un totale di 28 cuccioli di panda gigante. I panda giganti hanno svolto il ruolo di veri e propri "ambasciatori", creando ponti di amicizia tra la Cina e gli altri paesi nel mondo. Dagli anni '90, la Cina ha realizzato iniziative di ricerca congiunta per la protezione con 26 istituzioni di 20 paesi e ha avuto successo nella riproduzione di 68 cuccioli di panda gigante in 41 zone diverse del pianeta. Mao Ning portavoce del ministero degli Esteri: «Attendiamo con impazienza un nuovo ciclo di cooperazione internazionale sulla protezione dei panda giganti con i paesi interessati. Amplierà ulteriormente i risultati della ricerca scientifica nella protezione delle specie in via di estinzione come i panda giganti e promuoverà la comunicazione e l'amicizia tra persone»