Orsa Amarena, i cuccioli stanno bene ma vanno difesi

Lunedì 6 Novembre 2023, 13:49

La storia dell'orsa Amarena, uccisa perchè si era avvicinata troppo ad una casa, ha colpito e commosso l'Italia intera: in molti sono anche scesi in piazza per chiedere giustizia per la sua morte e nuove regole per la convivenza fra esseri umani e orsi. A preoccupare gli animalisti italiani anche la sorte dei due cuccioli di Amarena, rimasti soli quando avevano circa 8 mesi: si temeva infatti che non sarebbero riusciti a sopravvivere in natura senza la mamma. In questi giorni la buona notizia, che arriva direttamente dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: i giovani orsi di Amarena stanno bene e crescono. Ora però il problema possono diventare i cacciatori: l'Oipa chiede di vietare l'attività venatoria nelle aree frequentate dai due cuccioloni. foto Oipa -shutterstock music by Korben



