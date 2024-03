Morta la cagnolina lanciata da un'auto in corsa a Treviso: era stata ritrovata ieri agonizzante in una discarica

Alla fine non ce l'ha fatta. La cagnolina lanciata da un'auto in corsa tra venerdì e sabato è morta stanotte a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. A dare la triste notizia il sindaco Antonello Baseggio e l'Enpa, l'associazione animalista che ha subito prestato soccorso alla cagnolina.

La scomparsa

Niente da fare per la cagnolina lanciata fuori dal finestrino da un'auto in corsa e poi lasciata sul ciglio della strada a Ponzano Veneto.

Come comunicato dal sindaco Antonello Baseggio e dall'Enpa - l'associazione animalista che ha subito prestato soccorso - la cagnolina di piccola taglia non ce l'ha fatta, ed è morta nella notte: «Questi eventi, nel 2024, lasciano senza parole oltre a una profonda e lacerante indignazione, ma richiedono anche un’immediata azione e collaborazione da parte di tutti. Condividiamo l’impegno nella ricerca dei responsabili. Siamo fermamente determinati a combattere con determinazione questa insensata crudeltà. Ringraziamo le forze dell’ordine, il sindaco di Ponzano Veneto per la tempestività, ma in particolare i nostri volontari che ieri avevano subito soccorso la cagnolina nella speranza di salvarle la vita». Ancora nessuna novità dai Carabinieri, che da ieri stanno ricercando l'auto e le persone a bordo.

Cosa era successo

Era stata lanciata fuori dal finestrino e poi lasciata sul ciglio della strada a soffrire da sola. Avvolta solamente da un lenzuolo, la cagnolina è stata trovata quasi esanime in Via Antiga Sud a Merlengo di Ponzano Veneto, lungo il perimetro della cava Morganella, da sempre zona adibita all’abbandono abusivo di rifiuti. Ad accorgersi della sua presenza un passante che, sentiti i deboli lamenti del povero animale richiuso in un sacco, aveva subito allertato i soccorsi. Fortunatamente, a breve distanza stavano operando alcuni volontari dell'ENPA che, una volta sul posto, hanno senza alcun indugio deciso di saltare la recinzione della cava per recuperare la cagnolina. Molti i traumi sia alle articolazioni che alla testa, segno inequivocabile della violenza subita.

«Oggi una persona ignobile ha deciso di sbarazzarsi di una compagna di vita che probabilmente non serviva più ed era diventata un peso. Chiedo quindi a chiunque abbia visto qualcosa di chiamare subito i carabinieri visto che gli stessi sono già stati messi a conoscenza dei fatti – aveva dichiarato il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio - Invito altresì chi conosce questo cane, perché una casa l'avrà avuta ed un vicino di casa anche, a farsi avanti ed aiutarci nel trovare il responsabile di questo gesto rimarchevole, nella speranza che l’animale non abbia subito ulteriori violenze in casa prima dei fatti odierni».