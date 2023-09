Piogge record a New York, leone marino fugge dallo zoo

Sabato 30 Settembre 2023, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 14:14

Durante le forti piogge che hanno colpito New York, un leone marino è riuscito a fuggire dalla sua piscina allo zoo di Central Park "grazie" alle inondazioni circostanti. Jim Breheny, vice presidente esecutivo del Wildlife Conservation Society's Zoos and Aquariums, ha confermato l'evento. L'otaria è stata in grado di esplorare l'area chiusa al pubblico a causa del maltempo ma successivamente è ritornata nella sua piscina condivisa con altri due leoni marini. Non c'è stato alcun pericolo per il personale o per il pubblico. Su Central Park sono caduti 15 centimetri di pioggia durante la tempesta. New York allagata, metà delle linee metro sospese: ​piogge torrenziali sulla città americana