Vietato guidare gli elefanti da ubriachi: nuova legge in Sri Lanka

Mercoledì 25 Agosto 2021, 13:16

Lo Sri Lanka ha stabilito delle regole rigidissime per tutelare gli elefanti. Lì i pachidermi sono considerati animali domestici e sono simbolo di ricchezza, ma il numero di maltrattamenti è alto e dunque è stato necessario imporre nuove norme al fine di proteggerli. Secondo quanto stabilito, dovranno essere sottoposti a controlli medici ogni 6 mesi, avranno una loro carta di identità con tanto di foto e timbro di riconoscimento Dna, e non potranno essere guidati in stato di ebbrezza. Le pene per chi infrange le regole sono molto serie: si dovrà consegnare il proprio elefante allo Stato e si rischia fino anche a 3 anni di carcere.