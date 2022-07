Le api per il troppo caldo muoiono espellendo l’endofallo

Domenica 24 Luglio 2022, 12:05

Una brutta, bruttissima morte colpisce i maschi delle api domestiche quando sono esposti al caldo estremo muoiono. Questi infatti eiaculano ed espellono il loro endofallo, grande come l’intero addome. A 42° C circa il 50 percento dei droni o fuchi – così si chiamano le api maschio – di una colonia muore nel giro di sei ore. Va da sé che questo sia un problema molto grave per la biodiversità, visto il ruolo prezioso che tali insetti hanno nel mantenere gli equilibri ecologici e nell’impollinazione. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

