Hai questo insetto in casa? Ecco cosa non devi fare

Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:37

Non sono belle a vedersi, ma del tutto innocue: si chiamano scutigere e sono utili perchè mangiano gli (altri) insetti che frequentano casa nostra soprattutto in estate. Se proprio non volete vederle, c'è comunque un sistema soft per allontarle. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

LEGGI ANCHE >> SE TROVATE UN NIDO, ALLERTATE LE AUTORITA'