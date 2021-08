L'orca Amaya morta improvvisamente: mistero al SeaWorld, parco marino di San Diego

Sabato 21 Agosto 2021, 16:38

La morte è stata improvvisa. Tanto che, stando alle prime indiscrezioni diffuse dai quotidiani locali, il personale medico specializzato di SeaWorld San Diego, noto parco marino californiano, del malessere dell'orca si sarebbe reso conto soltanto poche ore prima del decesso, avvenuto a cure appena iniziate. Quindi, cosa ha ucciso l'orca? Al momento non è ancora dato saperlo.

APPROFONDIMENTI CUNEO Cane investito a 130 km/h in autostrada riesce a sopravvivere:... TOKYO Cavalli, ecco come si curano quelli che hanno vinto l'oro:... USA Utah, alligatore attacca esperta di rettili dello zoo davanti ai... ANIMALI Salva un bombo e diventano amici per la pelle: l'incredibile... LONDRA Alpaca con la tubercolosi destinato all'abbattimento,... LA SVOLTA Svolta in Corea del Sud, chi commette reati contro gli animali...

Cane investito a 130 km/h in autostrada riesce a sopravvivere: ecco come Paraflù è riuscito a salvarsi

Le analisi di rito sono in corso e in ogni caso nulla è trapelato dalle sale dove è stata effettuata la necroscopia. Lei, si chiamava Amaya. Figlia di Kalia e Ulises, aveva soltanto sei anni. La notizia della sua morte così inaspettata, ripropone la questione legata alla detenzione cui sono sottoposti mammiferi marini così imponenti come orche e delfini costretti in vasche che sembrano tinozze che finiscono per stressare pesantemente gli animali.

Cavalli, ecco come si curano quelli che hanno vinto l'oro: «Seguire muscoli e cervello»

Così, mentre la morte di Amaya, almeno per ora, rimane avvolta nel mistero, il numero delle orche morte in cattività continua a crescere. Soltanto pochi giorni fa, infatti, un'altra giovane orca di soli tre anni, era morta a Loro Parque, il parco marino di Tenerife. Prima di lei, sempre a Tenerife, la medesima sorte era toccata a Skyla.

Utah, alligatore attacca esperta di rettili dello zoo davanti ai bambini in gita: donna salva per miracolo