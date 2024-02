Giappone, vive in auto con i gatti dopo il terremoto: finalmente accolta in un centro

Giovedì 1 Febbraio 2024, 16:01

Dopo che un devastante terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la penisola di Noto in Giappone, uccidendo più di duecento persone e sfollando decine di migliaia di altre, Yoshimi Tomita ha iniziato a vivere nella sua auto con i suoi due gatti da circa un mese. Dopo essere rimasta intrappolata per ore per poi essere salvata, la donna si è ritrovata senza casa dopo essere stata respinta dai centri di evacuazione locali a causa dei suoi gatti. Dopo un mese di ricerca, ha finalmente trovato un centro che ha accettatato di ospitare la famiglia. Attualmente Yoshimi Tomita è una dei circa 13.000 residenti che vivono nei centri di evacuazione della prefettura di Ishikawa dopo il terremoto.