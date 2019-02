Lo studio: se il padrone ha un caratteraccio, il gatto sarà ansioso e aggressivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La personalità dei padroni può influenzare comportamenti e salute degli amici a quattro zampe: uno studio pubblicato sulla rivista Plos One, ha svelato che i gatti stanno meno bene, hanno problemi di peso e si comportano in modo più ansioso ed aggressivo se il padrone è tendente al nevrotico (ha una personalità caratterizzata da molto nervosismo, ansia, irritabilità ed è scontroso).Lo studio è stato condotto da Lauren Finka, della Nottingham Trent University. Alla ricerca hanno partecipato 3331 padroni di gatti: la loro personalità è stata identificata con questionari psicologici appositi. I partecipanti dovevano poi descrivere il proprio animale. Coloro che sono risultati più vicini ad una personalità nevrotica dicevano di avere gatti sovrappeso o molto in sovrappeso, con problemi di salute e con comportamenti ansiosi ed aggressivi; non così, invece, coloro che avevano una personalità più aperta, coscienziosa, come pure le persone socievoli e disponibili. Gli animali di queste persone con carattere più amabile tendevano ad essere più sani, socievoli e non aggressivi nei comportamenti.