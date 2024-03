Cos'è un pesce luna? Le curiosità su questo "gigante" dei mari

Lunedì 4 Marzo 2024, 09:38

Dopo il ritrovamento sulla spiaggia di Rimini, si è tornati a parlare del pesce luna. Noto scientificamente come Mola mola, il pesce luna è uno degli animali marini più insoliti e affascinanti del mondo marino. Appartiene alla famiglia dei Molidae e si distingue per la sua forma peculiare: il corpo è piatto e allungato, con una testa grande che si fonde direttamente con il corpo, quasi privo di coda. Questa struttura gli conferisce un aspetto quasi circolare, da cui deriva il suo nome comune. Il pesce luna è noto per essere uno dei pesci ossei più pesanti al mondo, con alcuni esemplari che possono raggiungere un peso di oltre 1.000 kg e una lunghezza di circa 3 metri. Nonostante le sue dimensioni imponenti, il pesce luna si nutre principalmente di meduse, piccoli pesci, zooplancton e alghe. La sua riproduzione è ancora avvolta in un certo mistero, ma si sa che il pesce luna può produrre un numero incredibilmente alto di uova, fino a diverse centinaia di milioni, più di qualsiasi altro vertebrato conosciuto, il che contribuisce alla sua sopravvivenza come specie.