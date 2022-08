Venerdì 19 Agosto 2022, 13:58

Chi lo ha detto che il surf è fatto solo per gli umani? Di certo non questo bellissimo Labrador nero. I bagnanti di Fistral Beach, in Inghilterra, sono rimasti sbalorditi quando hanno visto la scena: il cane scivolava beatamente tra le onde della Cornovaglia su una tavola da surf. Le immagini sono esilaranti: qualcuno ha persino osservato che il cane fosse molto più bravo di alcuni surfisti umani.