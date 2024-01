World Pizza Day, l'Italia produce 2,7 miliardi di pizze all'anno

Sabato 13 Gennaio 2024, 12:34

Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, un appuntamento annuale dedicato a una delle pietanze più amate al mondo e simbolo del Made in Italy. La ricorrenza offre a tutti gli appassionati di pizza la possibilità di degustare una varietà di opzioni, dalle versioni gourmet a quelle più tradizionali. Dal punto di vista economico, il settore della pizza in Italia registra un fatturato annuale di oltre 15 miliardi di euro, con circa 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti nel weekend. L'Italia produce 2,7 miliardi di pizze all'anno, utilizzando 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio d'oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. La Pizza Margherita rimane la più consumata in Italia, mentre a livello globale gli americani sono i maggiori consumatori con 13 chili a testa. In Europa, gli italiani sono i leader con 7,8 chili all'anno. Nel 2023, gli ordini di pizza in Italia raggiungono quasi 5,5 milioni di chili, equivalenti a oltre 5.800 chilometri, con le pizze più ordinate che includono la Margherita, la Diavola e la Capricciosa.