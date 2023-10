Se vuoi tatuare le sopracciglia non devi bere caffè: cosa rischi

Domenica 22 Ottobre 2023, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 10:21

Sempre più donne si sottopongono a trattamenti estetici e al primo posto c'è il tatuaggio alle sopracciglia. Con un modellamento e definizione delle sopracciglia, lo sguardo acquista profondità ed il volto viene valorizzato senza dover ricorrere per forza a trucchi e matite. Negli anni il trucco semipermanente si è servito di tecniche sempre più precise ed oggi con il microshaning si può ottenere un effetto del tutto naturale: un minuzioso lavoro manuale crea una sfumatura delicata e modella la forma delle proprie sopracciglia. Come mantere il più a lungo possibile il tatuaggio alle sopracciglia? Ci risponde Sara Cangemi, estetista specializzata in sfumatura alle sopracciglia e vincitrice del quinto posto al Campionato Mondiale Wulop Italia 2023 Categoria Sfumatura Sopracciglia. Sara Cangemi consiglia di non bere caffè prima del tatuaggio, altrimenti c'è il rischio che il colore non attacchi bene alla pelle.Quindi no alla caffeina che, per le sue proprietà eccitanti, altera il flusso sanguigno e favorisce una maggiore fuoriuscita di sangue che non permette al colore di fissarsi sulla pelle. Altro consiglio è evitare prodotti esfolianti che potrebbero rimuovere anche il colore del tatuaggio riducendone, così, i tempi di durata. Inoltre assolutamente da non esfoliare le pelli molto sensibili: c'è il rischio di escoriazioni. Photo Credits: Shutterstock; Sara Cangemi; per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



