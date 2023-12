Prodotti più piccoli ma allo stesso prezzo: cos'è la shrinkflation

Sabato 30 Dicembre 2023, 12:29

Lo "shrinkflation" è un fenomeno in cui le dimensioni dei prodotti vengono ridotte mantenendo i prezzi sostanzialmente invariati o persino aumentati. Questo processo è alimentato dalle tecnologie avanzate del packaging e dalla necessità delle aziende di compensare perdite durante periodi di crisi economica. La shrinkflation avviene spesso in modo impercettibile per i consumatori, che di solito non confrontano le dimensioni attuali con quelle passate dei prodotti acquistati. Questo fenomeno può interessare anche prodotti tradizionali come panettoni e pandori. Tuttavia, se le aziende riducono il peso dei prodotti, devono indicarlo sull'etichetta, consentendo ai consumatori di calcolare il prezzo al kg per tutelarsi.