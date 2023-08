Giovedì 24 Agosto 2023, 13:42

Per proteggere l’autenticità del Parmigiano reggiano, si studia l’ipotesi di inserire microchip commestibili nelle forme da 40 kg Foto: Shutterstock - Musica: Korben

Leggi anche: -- WHATSAPP, COME MANDARE FOTO IN HD? LA NOVITÀ CHE CI RENDE FELICI