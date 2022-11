Mandorle e musica, energia e benessere naturale

Venerdì 25 Novembre 2022, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 17:06

Piene di genuina bontà, vitamine e nutrienti, le mandorle sono rinomate per essere un cibo salutare, gustoso e una fonte naturale di energia. Ma avete mai pensato che potessero avere qualcosa in comune con la musica? Lo psicologo e musicista Federico Buffagni, la dietista Ambra Morelli e il Prof. Vincenzo Russo, Iulm Behavior and BrainLab, illustrano come l’insolito duo composto può accordarsi per assicurare una ricarica di energia. E magari come parte di una dieta. (Adnkronos)