Mandarini, perché non devi togliere le pellicine bianche: i benefici

I mandarini sono tra i frutti più gettonati della stagione invernale. Sicuramente avranno invaso le tavole di molti Italiani ora che ci sono state le vacanze di Natale. Eppure molte persone, ne siamo sicuri, hanno l'abitudine di eliminare la peluria bianca che ricopre gli spicchi. C'è chi non mette in bocca uno spicchio se non ha tolto qualsiasi traccia di quei filamenti. Bene, da oggi forse non lo faranno più. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

