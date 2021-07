Alimentazione e biodiversità, Ministero della transizione ecologica e ambasciata d'Israele in campo per un summit

Martedì 27 Luglio 2021, 20:24

Fragilità e iniquità: piaghe spesso diffuse nei sistemi alimentari italiani e non solo. Sostenibilità e resilienza: gli obiettivi da raggiungere attraverso una trasformazione gli stessi. Questi gli argomenti al cuore dello Un Food System Pre-Summit in corso Roma dal 26 al 28 luglio, cui lo Stato di Israele partecipa rappresentato dal capo scienziato del ministero dell'Ambiente Noga Kronfeld-Schor.

Centrale nel meeting anche il lavoro della professoressa Kronfeld-Schor, biologa esperta in zoologia e fisiologia ambientale con una vasta attività di ricerca sui temi dell’inquinamento, del cambiamento climatico e della biodiversità. La docente ha coordinato per Israele le attività preparatorie all'incontro.

Gli incontri preparatori

Tra novembre 2020 e maggio 2021 si sono svolti cinque Member State Dialogues, cui hanno preso parte oltre 400 rappresentanti di entità pubbliche e private israeliane operanti nella filiera agro-alimentare, dalla ricerca scientifica fino alla distribuzione e al consumo. Nello specifico, la discussione condotta nei 'Dialoghi' si è articolata in tre fasi: analisi dello stato del sistema alimentare israeliano, identificazione di criticità e bisogni, definizione di possibili soluzioni. Si è dibattuto, inoltre, del contributo che Israele ha da offrire sulla scena internazionale in materia di lotta all’insicurezza alimentare.

Il ruolo di Israele

Stimolato da complesse condizioni climatiche, Israele è infatti un Paese molto attivo nella ricerca di soluzioni innovative ai problemi della filiera agro-alimentare, ed è negli anni divenuto uno degli Stati leader in settori come quello delle biotecnologie, dello smart farming, della desalinizzazione e del trattamento e il riciclaggio delle acque reflue.

Questi i temi al centro dell'opportunità di cooperazione Italia-Israele di cui si è discusso anche nell’incontro dell'Un Food System Pre-Summit che. La dottoressa Noga Kronfeld-Schor, accompagnata da una delegazione di rappresentanti dell'Ambasciata d'Israele in Italia e dell’Ambasciata d’Israele presso la Fao, si è incontrata lo scorso giovedì, 22 luglio, con la sottosegretaria del ministero della Transizione ecologica, Vannia Gava.

Il confronto con il MiTE

Nel confronto si è discusso di meccanismi per promuovere i rapporti tra le comunità scientifiche dei due Paesi e di collaborazioni internazionali per la protezione delle acque del Mediterraneo, preziosa risorsa per combattere la scarsità idrica costantemente minacciata dal rischio di sversamenti di idrocarburi. Molte le sfide globali che attendono la comunità internazionale. Per la delegazione israeliana si tratta infatti di una chiave fondamentale per la loro risoluzione: l’innovazione.

