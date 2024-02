Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, Zaia: «Doggy bag nei ristoranti»

Venerdì 2 Febbraio 2024, 10:55

In occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio, la Regione Veneto ha deciso di promuovere iniziative importanti volte a sensibilizzare un tema quanto mai attuale. Come ad esempio la "doggy bag" ovvero il contenitore che viene fornito in ristoranti per consentire ai clienti di portare a casa il cibo avanzato. La Regione Veneto si impegnerà attivamente nella lotta contro lo spreco alimentare, si legge in una nota, un fenomeno che contrasta con la cultura del rispetto e dell'utilizzo efficiente delle risorse ereditata dai tempi difficili del passato. Con un finanziamento di un milione di euro all'anno, la Regione sostiene la rete degli empori solidali che, collaborando con il terzo settore e le aziende alimentari, ha raccolto oltre 162.000 quintali di eccedenze alimentari, aiutando più di 101.000 persone in necessità. Il Presidente della Regione, Luca Zaia, sottolinea l'importanza di un cambiamento culturale che promuova pratiche come l'utilizzo della doggy bag nei ristoranti per ridurre gli sprechi e risparmiare, contribuendo al tempo stesso al sostegno delle fasce più fragili della società: «Parlare di spreco alimentare significa affrontare una delle maggiori contraddizioni della nostra società in cui sono sempre più numerose le forme di povertà, anche della porta accanto, quelle a cui fino a qualche tempo fa non avremmo creduto. E' un fenomeno che va contrastato perche non ammissibile per la nostra stessa cultura veneta che, dalla durezza della vita nei decenni passati, ha ereditato il rispetto e l’utilizzo estremo di ogni risorsa»