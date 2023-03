Giornata mondiale del sonno, ecco i 5 cibi da aggiungere nella dieta per dormire meglio

Venerdì 10 Marzo 2023, 12:10

Dormire bene è un diritto di tutti, perchè il sonno ha moltissime ricadute sulla salute individuale: basti pensare che la deprivazione del sonno è a tutti gli effetti una tortura. Senza arrivare a tanto, cattive abitudini di vita, soprattutto a tavola, possono portare ad un peggioramento della qualità del sonno che incide su concentrazione, umore e difese immunitarie. Il 17 marzo si festeggia la Giornata Mondiale del sonno: focus, la qualità del riposo. I sistemi per migliorare rapidamente questa qualità ci sono, basta un po’ di buona volontà per metterli in pratica. Parliamo infatti di fare attenzione alla dieta, privilegiando il mangiar sono ed inserendo di volta in volta dei superfood, alimenti particolari ricchissimi di benefici, che in qualche caso non conosciamo bene o non siamo abituati a consumare. foto @shutterstock - music "Summer" from bensound.com

