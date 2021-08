Questo sport fa dimagrire e rende più intelligenti, lo dice la scienza

Martedì 31 Agosto 2021, 08:28

'Mens sana in corpore sano' recita la locuzione latina e secondo la scienza c'è uno sport che più di altri fa bene al corpo. Non solo per la dieta ma anche perché rende più intelligenti. Sono tutte quelle discipline che lavorano sulla forza muscolare e in particolare modo il sollevamento pesi. Crediti foto: kikapress, shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

Leggi anche: >> SALIRE LE SCALE AIUTA A PERDERE PESO: BASTANO 60 SECONDI, ECCO COME