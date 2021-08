Dieta militare dei 3 giorni, come perdere 2 kg in una settimana con il metodo Usa

Giovedì 19 Agosto 2021, 18:29

Problemi con la linea? Dagli Stati Uniti arriva la Military Diet, una nuova dieta che permette di perdere ben 2 kg a settimana. Si tratta di un programma alimentare molto rigido che si basa su una restrizione rigorosa delle calorie ingerite durante i pasti. La dieta militare, conosciuta anche come dieta dei 3 giorni, divide la settimana in due fasi. La prima fase dura 3 giorni e prevede una dieta molto restrittiva, con poche calorie. La seconda dura 4 giorni e permette di mangiare normalmente, ma sempre senza esagerare. In questo video un esempio di dieta militare basata su 3 giorni. Attenzione però a non esagerare: la dieta militare è sicura solo a breve termine. A lungo andare infatti può causare problemi di salute.