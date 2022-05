Martedì 10 Maggio 2022, 16:38

Quando seguiamo una dieta, c'è un momento perfetto per pesarsi? Meglio farlo la mattina o il pomeriggio? Secondo uno studio condotto dalla Cornell University e pubblicato sulla rivista Plos One, non solo esiste il momento perfetto per pesarsi, ma anche il giorno! Ecco qual è e perché. Crediti foto: Shutterstock, Kikapress Music: «Buddy» from Bensound.com

Leggi anche : >>> VUOI DIMAGRIRE SENZA STARE A DIETA? INIZIA A NON ABBINARE MAI QUESTI CIBI INSIEME