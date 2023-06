Dieta, eviti di mangiare la carne ma mangi questi formaggi? La tua spesa non è comunque sostenibile

Lunedì 19 Giugno 2023, 10:23

Mntre potresti essere consapevole dell'importanza di ridurre il consumo di carne e di adottare un menu eco-friendly, potresti non essere al corrente del fatto che anche la scelta dei formaggi può influire sulla sostenibilità della tua spesa alimentare. Sebbene in tanti optano per una dieta senza carne al fine di ridurre l'impatto ambientale, secondo i consigli di Greenpeace è altrettanto importante fare scelte consapevoli anche riguardo ai formaggi: - Ridurre il consumo di formaggio a massimo 600 grammi alla settimana, - Preferire prodotti provenienti da allevamenti ecologici, animali allevati all'aperto e nutriti con residui agricoli e pascoli naturali, che evitano l'uso di pesticidi. - Ridurre l'utilizzo di confezioni di plastica e privilegiare il cibo sfuso, quando possibile. Scegliere formaggi locali e stagionali può essere una soluzione per ridurre l'impatto. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben

