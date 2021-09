Dieta, la bevanda anti stress che ti aiuta a superare la fine delle vacanze

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:16

Il cielo si fa nuvoloso, le temperature si abbassano e l'odore di pioggia si fa sentire sempre più spesso: sono i segnali inequivocabili della fine delle vacanze. Dopo un'estate all'insegna del sole, del mare e della spensieratezza, il rientro non è mai stato così duro. Ma per rimettersi in forma è il mento ideale. Una dieta che ci permetta di stabilire il nostro corretto regime alimentare lo scopo. I prodotti naturali della nostra terra, per fortuna, sono pronti a darci una mano. In questo video scopriamo la ricetta della bevanda detox a base di frutta che grazie alle sue vitamine e sali minerali combatte lo stress e ci aiuta a ritrovare le giuste energie per affrontare la routine quotidiana.

Ecco come grazie a pere, fragole e lamponi possiamo contrastare la stanchezza: una ricetta facile e veloce da fare a casa in qualsiasi momento.