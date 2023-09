Perù, bufera dopo le parole del ministro: «Prezzo limoni alle stelle? Rinunciamo al Ceviche»

Lunedì 4 Settembre 2023, 14:12

El Niño, oltre a scatenare gli elementi naturali, ha provocato una polemica "culinaria" in Perù. Il prezzo dei limoni è infatti aumentato significativamente in Perù a causa della bassa produzione dopo i cambiamenti climatici causati da "El Niño". Il ministro dell'Economia, Alex Contreras, ha suggerito alle famiglie di considerare alternative al "ceviche" tradizionale piatto a base di limoni, come ad esempio un "pollo saltato in padella", per contribuire a ridurre la domanda di limoni e stabilizzare i prezzi. «Come consumatori non dovremmo stare al gioco degli speculatori. È bene esercitare la nostra sovranità. Cioè, se questa settimana volessi preparare un ceviche, lo sostituirei con un pollo saltato. Famiglie preoccupate? Possono fare un po' più di riso con frutti di mare o una frittura di calamari». L'Istituto nazionale di statistica e informatica (Inei) ha però previsto che i prezzi dei limoni continueranno a salire fino a dicembre.