Carenza di vitamina D, attenzione se hai questi sintomi

La vitamina D, detta anche ‘vitamina del sole’, è preziosissima per il nostro organismo e la sua carenza può darci problemi. Soprattutto nei mesi invernali, infatti, la scarsità di luce fa diminuire la quantità di vitamina D che naturalmente abbiamo. Per capire se i livelli si stanno abbassando troppo, mettendo anche in difficoltà il nostro sistema immunitario, ci sono alcuni sintomi da tenere presente. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

