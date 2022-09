Arsenico nel riso, il trucco per eliminarlo e mangiare in sicurezza e senza rischi

Venerdì 30 Settembre 2022, 10:29

Arsenico nel riso? Potrà sembrare strano ma è proprio così. Sia nell'acqua che nel sottosuolo si possono trovare percentuali di arsenico inorganico e poiché la coltivazione del riso avviane in terreni allagati, questa sostanza potenzialmente tossica è presente nel cereale. Ma ci sono dei metodi per poterlo eliminare. Secondo gli esperti lasciare il riso in ammollo tutta la notte, scolarlo e sciacquarlo sotto abbondante acqua corrente, consente di eliminare circa l'80%. Attraverso la cottura in abbondante acqua e un successivo risciacquo con acqua calda corrente, lo si può eliminare ulteriormente. Insomma attraverso piccoli accorgimenti si può continuare a mangiare questo cereale ( che è il più consumato a livello mondiale) in totale tranquillità.

Crediti foto: Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

