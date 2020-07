A Forlimpopoli dal 1° al 9 agosto edizione speciale de “La Festa Artusiana. Cultura a tavola” con la sfoglia più lunga del mondo

Tra gli show più divertenti ci sarà il tentativo di entrare nel Guinness dei Primati con la sfoglia più lunga del mondo, battendo l'attuale record di 130 metri. A 200 anni dalla nascita, Forlimpopoli (Forlì-Cesena) celebra il suo cittadino più celebre, Pellegrino Artusi, con un'edizione speciale, la ventiquattresima, de

La Festa Artusiana. Cultura a tavola

: dal 1° al 9 agosto nove giorni «in piena sicurezza» di convegni, spettacoli, degustazioni e concorsi culinari, ma anche un francobollo, dedicati al padre della cucina domestica italiana. Tra le principali novità dell'edizione 2020 gli show-cooking, con chef che tutte le sere presentano l'arte della loro cucina. In programma anche il Premio Marietta per cuochi non professionisti, il recital di Maria Pia Timo, illusionisti e clowneria, comicità e trasformismo.



Inoltre, durante i giorni della Festa, faranno tappa a Forlimpopoli il road show dell'enogastronomia Tramonto DiVino (il 4 agosto in piazza Garibaldi) e la rassegna culturale diretta da Elisabetta Sgarbi La Milanesiana (5 agosto) con Oscar Farinetti, Camilla Baresani e Giulio Ferroni. «Il 2020 è un anno importante per le celebrazioni illustri della nostra regione - ricorda l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini - Si festeggiano anche gli anniversari di altre grandi personalità della Romagna come Federico Fellini, Tonino Guerra e Secondo Casadei. La produzione letteraria di Artusi, poi, ha saputo scavalcare il tempo continuando a fare scuola, stimolare la fantasia degli chef e far parlare nel mondo la cucina emiliano-romagnola». Basti pensare, aggiunge l'assessore regionale all'agricoltura, Alessio Mammi, al suo manuale La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, meglio noto come l'Artusi, «che a 130 anni dalla prima pubblicazione resta ancora oggi il capostipite dei manuali della cucina: 790 ricette che il mondo ci invidia, realizzate con le eccellenze della nostra agricoltura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA