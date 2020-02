Zaino imbottito di droga, un arresto alla Stazione di Pescara

La Guardia di Finanza ha arrestato un 24enne nigeriano, il quale è stato sottoposto ad un controllo nella zona del piazzale antistante la stazione centrale di Pescara. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di oltre un chilogrammo di marijuana, confezionato in un involucro impacchettato con cellophane trasparente ed occultato all’interno di uno zaino in suo possesso.



L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura, chiuso nel carcere di San Donato. La droga sequestrata sarebbe stata immessa in commercio sul mercato locale, consentendo, agli spacciatori al minuto, di ricavarne almeno 15.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA