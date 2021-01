L'AQUILA «I giovani volontari sono una risorsa importante e insostituibile del nostro paese e molti di loro hanno scelto con grande coraggio di non fermarsi neanche durante l’emergenza Covid, a tutti loro e a chi farà questa scelta va il nostro sentito ringraziamento»: è quanto dichiara l'aquilano Domenico Fusari, responsabile regionale Scu Unpli Abruzzo, nell’annunciare che sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. La scadenza per partecipare al bando, è fissata fino alle 14 del 15 febbraio 2021 è possibile presentare domanda di partecipazione a uno degli 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero; i progetti avranno durata tra gli 8 e i 12 mesi.

«Sono in particolare 39.538 – aggiunge Fusari - i posti disponibili nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e da quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet o smartphone su https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura».

I posti disponibili nel comune Tornimparte sono 3 come pure nella Pro loco , mentre le altre Pro loco i posti sono: Scoppito 2, Lucoli 2, Coppito 3, Navelli 2, Goriano Sicoli 2, Pratola Peligna 3, Rocca di Mezzo 3, Balsorano 2, San Sebastiano dei Marsi 2, Barrea 2. Il titolo del progetto da selezionare è: “La cultura del cibo in Abruzzo tra storia e tradizioni”, mentre i requisiti richiesti sono: aver compiuto 18 anni e non superato i 29, essere in possesso del diploma di maturità, non aver riportato condanne penali; inoltre, nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e il relativo bando. Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo dell’Unpli servizio civile, è disponibile sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio semplice, diretto ai ragazzi, sarà fruibile al meglio, con un orientamento mirato per aiutarli a compiere la scelta adatta, indicazioni e schede, elementi essenziali dei progetti associati al programma presentato da Unpli scu, reperibili su www.serviziocivileunpli.net.

Sabrina Giangrande

